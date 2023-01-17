Спицын Моисей Ипатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Спицын Ипатий Евфимович
Мать: Спицына София
Бракосочетание
12.11.1813
Свидетели: Василий Черкасов, Андрей Спицын
Рождение ребёнка
?.05.1816
Сын: Спицын Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Спицын Наум
Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
10.09.1824
Дочь: Попова Василиса(Васса) Моисеевна
Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно