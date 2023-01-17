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Спицын Моисей Ипатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Спицын Ипатий Евфимович

Мать: Спицына София

Бракосочетание
12.11.1813

Жена: Спицына Наталья Матвеевна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетели: Василий Черкасов, Андрей Спицын
Рождение ребёнка
?.05.1816

Сын: Спицын Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Спицын Наум

Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
10.09.1824

Дочь: Попова Василиса(Васса) Моисеевна

Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Спицына Наталья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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