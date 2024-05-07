Аксёненко Елизавета Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Аксёненко Тарасий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Верещака Трифон Яковлевич
Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Верещака Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Верещака Соломония Яковлевна
Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Верещака Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Шершень Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шершень Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шершень Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно