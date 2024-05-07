Аксёненко Елизавета Тарасовна 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксёненко Елизавета Тарасовна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Аксёненко Тарасий Петрович

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещака Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещака Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Верещака Трифон Яковлевич

Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Верещака Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Верещака Соломония Яковлевна

Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Верещака Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Верещака Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шершень Хрисанф Иванович

Отец ребёнка: Шершень Иван Евдокимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шершень Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шершень Иван Евдокимович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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