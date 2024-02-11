Юстус Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.2005
Дочь: Юстус Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Юстус Анна Николаевна
Мать ребёнка: Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна