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Юстус Николай Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
24.04.2005

Дочь: Юстус Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
18.08.2012

Дочь: Юстус Анна Николаевна

Мать ребёнка: Юстус (Захарченко) Татьяна Валерьевна

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