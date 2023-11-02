Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1759 и 1760
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1776 и 1778
Муж: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Никита Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Смерть
После 1825