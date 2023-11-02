Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1759 и 1760

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1776 и 1778

Муж: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Никита Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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