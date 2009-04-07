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Полтавская Милана Сергеевна

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

07.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2009

Отец: Полтавский Сергей Михайлович

Мать: Папазян Анжела Маркосовна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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