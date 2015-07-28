Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1943

Дата смерти

28.07.2015

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1943

Отец: Юсупов Рахим Салахетдинович

Мать: Юсупова Минниса Арслановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Билалов Фаил Нигматович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР
Рождение ребёнка
21.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2015
д.Тамьян Мелеузовского района РБ РФ
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
д.Тамьян Мелеузовского района РБ РФ
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