Тарасова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кырченов Сава Емельянович
Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кырченов Перфил Емельянович
Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кырченова Степанида Емельяновна
Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кырченов Степан Емельянович
Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кырченов Ефрем Емельянович
Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793