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Тарасова Евдокия Ивановна

Место рождения

Кириловская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Тарасов Иван

Мать: не указана

Кириловская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кырченов Сава Емельянович

Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кырченов Перфил Емельянович

Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кырченова Степанида Емельяновна

Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кырченов Степан Емельянович

Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кырченов Ефрем Емельянович

Отец ребёнка: Кырченов Емельян Кириллович

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кырченов Емельян Кириллович

Смерть
1793
Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
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