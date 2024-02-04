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Горб Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1926

Дата смерти

25.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926

Отец: Горб Иван

Мать: Горб Феодосия

Рождение ребёнка
08.07.1949

Сын: Горб Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Горб-Онищенко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
23.09.1951

Дочь: Горб-Шкода Елена Петровна

Мать ребёнка: Горб-Онищенко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
04.10.1966

Дочь: Горб-Милюкова-Охотницкая Наталья Петровна

Мать ребёнка: Горб-Онищенко Мария Трофимовна

Смерть
25.03.1977

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