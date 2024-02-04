Горб Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1926
Дата смерти25.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926
Отец: Горб Иван
Мать: Горб Феодосия
Рождение ребёнка
08.07.1949
Мать ребёнка: Горб-Онищенко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
23.09.1951
Дочь: Горб-Шкода Елена Петровна
Мать ребёнка: Горб-Онищенко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
04.10.1966
Дочь: Горб-Милюкова-Охотницкая Наталья Петровна
Мать ребёнка: Горб-Онищенко Мария Трофимовна
Смерть
25.03.1977