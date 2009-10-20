Пикулин Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1985
Дата смерти20.10.2009
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985
Отец: Пикулин Валерий Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пикулина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикулина Юлия
Смерть
20.10.2009