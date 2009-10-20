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Пикулин Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1985

Дата смерти

20.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985

Отец: Пикулин Валерий Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пикулина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикулина Юлия

Смерть
20.10.2009
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