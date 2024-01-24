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Сидоренко Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1933

Сын: Сидоренко Николай Иванович

Мать ребёнка: Х *

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сидоренко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Х *

Рождение ребёнка
1945

Сын: Сидоренко Василий Иванович

Мать ребёнка: Ступницкая Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Сидоренко Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Ступницкая Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1950

Сын: Сидоренко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ступницкая Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Сидоренко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ступницкая Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Х *

Смерть
Неизвестно
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