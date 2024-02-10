Михайло (Михаил) Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Семен Михайлович
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Смерть
Неизвестно