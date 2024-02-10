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Михайло (Михаил) Иванович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Семен Михайлович

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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