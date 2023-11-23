(Черемовский) Адриан Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
(Черемовский) Адриан1 Борисович (1724 — 1789) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда. В 1779 году уволен за штат. Жена его Зиновия... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Семенова
Рождение ребёнка
1743
Сын: (Черемовский) Василий Адрианов
Мать ребёнка: Зиновия Семенова
(Черемовский) Василий Адрианович (1743 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. Служил дьячком в том же селе. В 1802 году от должности у... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексанндр Адрианов
Мать ребёнка: Зиновия Семенова
Рождение ребёнка
1757
Сын: (Черемовский) Семен Адрианов
Мать ребёнка: Зиновия Семенова
(Черемовский) Семен Адрианович (1757 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. В школах не обучался. 28 июля 1779 года по указу определен... Показать все
Рождение ребёнка
1758
Сын: (Черемовский) Иван Адрианов
Мать ребёнка: Зиновия Семенова
Рождение ребёнка
1765
Сын: (Черемовский) Тихон Адрианов
Мать ребёнка: Зиновия Семенова
Смерть
1789