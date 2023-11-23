(Черемовский) Адриан Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черемовский) Адриан Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

(Черемовский) Адриан1 Борисович (1724 — 1789) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда. В 1779 году уволен за штат. Жена его Зиновия... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Семенова

Рождение ребёнка
1743

Сын: (Черемовский) Василий Адрианов

Мать ребёнка: Зиновия Семенова

(Черемовский) Василий Адрианович (1743 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. Служил дьячком в том же селе. В 1802 году от должности у... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексанндр Адрианов

Мать ребёнка: Зиновия Семенова

Рождение ребёнка
1757

Сын: (Черемовский) Семен Адрианов

Мать ребёнка: Зиновия Семенова

(Черемовский) Семен Адрианович (1757 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. В школах не обучался. 28 июля 1779 года по указу определен... Показать все
Рождение ребёнка
1758

Сын: (Черемовский) Иван Адрианов

Мать ребёнка: Зиновия Семенова

Рождение ребёнка
1765

Сын: (Черемовский) Тихон Адрианов

Мать ребёнка: Зиновия Семенова

Смерть
1789

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