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Голубева Домника (Домна) Александровна

Место рождения

дер. Торонково, Покровско-Ситская волость, Мологский уезд

Дата рождения

1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Александр Никифоров

Мать: не указана

дер. Торонково, Покровско-Ситская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
16.09.1901 ст.

Муж: Голубев Григорий Кузьмич

Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы.
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Дочь: Голубева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Голубев Григорий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 145 запись 6
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.

Сын: Голубев Вениамин Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 227 запись 30 Восприемник: той же волости деревни Юрьевского крестьянин Иван Платонов Комаров
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.

Сын: Голубев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1918 годы. Страница 38 запись 21 Восприемник: той же волости с. Красное на Сити крестьянин Василий Иванов Варламов
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