Голубева Домника (Домна) Александровна
Место рождениядер. Торонково, Покровско-Ситская волость, Мологский уезд
Дата рождения1884 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Александр Никифоров
дер. Торонково, Покровско-Ситская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
16.09.1901 ст.
Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы.
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.
Дочь: Голубева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Голубев Григорий Кузьмич
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 145 запись 6
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.
Сын: Голубев Вениамин Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий Кузьмич
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 227 запись 30 Восприемник: той же волости деревни Юрьевского крестьянин Иван Платонов Комаров
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.
Сын: Голубев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий Кузьмич
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1918 годы. Страница 38 запись 21 Восприемник: той же волости с. Красное на Сити крестьянин Василий Иванов Варламов