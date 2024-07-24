Перевалова (Конахина) Наталья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Перевалов Авдей Поликарпович
Отец ребёнка: Перевалов Поликарп Петрович
Трошкова
Смерть
До 1800
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область