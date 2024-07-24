Перевалова (Конахина) Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова (Конахина) Наталья Никифоровна

Место рождения

Воденикова, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Воденикова, Тагильский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Перевалов Авдей Поликарпович

Отец ребёнка: Перевалов Поликарп Петрович

Трошкова
Смерть
До 1800
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область

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