Безверхая Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Безверхая) Ириида Андреевна
Отец ребёнка: Безверхий Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безверхий Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безверхий Андрей Антонович
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область