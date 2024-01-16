Безверхая Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхая Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безверхий Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Безверхая) Ириида Андреевна

Отец ребёнка: Безверхий Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Андрей Антонович

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область

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