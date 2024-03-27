Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Роза Абдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Роза Абдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Юнир Мансурович

Мать ребёнка: Абсалямова Роза Абдулловна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Набиль Мансурович

Мать ребёнка: Абсалямова Роза Абдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Роза Абдулловна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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