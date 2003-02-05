Тарадин Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарадин Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957

Отец: не указан

Мать: Тарадина Лидия

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