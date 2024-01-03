Махалёв Максим Федосеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1753
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Махай Федосей Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махалёва Василиса
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Махалёва Василиса
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Махалёва Василиса
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1753