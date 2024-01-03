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Махалёв Максим Федосеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1753

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Махай Федосей Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва Василиса

Рождение ребёнка
1714

Сын: Махалёв Павел Максимов

Мать ребёнка: Махалёва Василиса

Рождение ребёнка
1730

Сын: Махалёв Логин Максимов

Мать ребёнка: Махалёва Василиса

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1753

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