Чистяков Пётр Фомин 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Чистяков Пётр Фомин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Чистяков Фома Савинов1810 г.р.
Мать
Чистякова Ольга Гаврилова1822 г.р.
Супруги
Чистякова Марфа ФёдороваДо 1852 г.р.
Дети
Чистяков Григорий Петров25.09.1870 г.р.
Чистяков Михаил Петров25.09.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чистяков Фома Савинов

Мать: Чистякова Ольга Гаврилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Марфа Фёдорова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

27

Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Чистяков Михаил Петров

Мать ребёнка: Чистякова Марфа Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Чистяков Григорий Петров

Мать ребёнка: Чистякова Марфа Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Чистякова) Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Чистякова Марфа Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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