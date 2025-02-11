Чистяков Пётр Фомин
мужской, родился 1846, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЧистяков Фома Савинов1810 г.р.
МатьЧистякова Ольга Гаврилова1822 г.р.
Супруги
Чистякова Марфа ФёдороваДо 1852 г.р.
Дети
Чистяков Григорий Петров25.09.1870 г.р.
Чистяков Михаил Петров25.09.1870 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Чистяков Фома Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистякова Марфа Фёдорова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
25.09.1870
Мать ребёнка: Чистякова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
25.09.1870
Мать ребёнка: Чистякова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Чистякова) Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Чистякова Марфа Фёдорова
Смерть
Неизвестно