Плотникова Гульнара Матлабовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Гульнара Матлабовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1962

Отец: Исмаилов Матлаб

Мать: Азида (Аза)

Рождение ребёнка
07.12.1986

Сын: Плотников Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Плотников Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Алексей Алексеевич

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