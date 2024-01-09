Плотникова Гульнара Матлабовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1962
Отец: Исмаилов Матлаб
Мать: Азида (Аза)
Рождение ребёнка
07.12.1986
Сын: Плотников Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Плотников Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Алексей Алексеевич