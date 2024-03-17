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Бабушкина Татьяна Николаевна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бабушкина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бабушкина Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бабушкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бабушкина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бабушкин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Бабушкина Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Бабушкин Николай Алексеевич

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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