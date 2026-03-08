Иванова Евгения Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Евгения Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Иванова) Екатерина ФоминичнаОколо 1878 г.р.
(Иванова) Фекла Фоминична28.09.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Иванова) Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1880

Дочь: (Иванова) Фекла Фоминична

Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.

Сын: Иванов Александр Фомич

Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.

Дочь: Иванова Надежда Фоминична

Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: (Иванова) Матрена Фоминична

Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович

Смерть
Неизвестно

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