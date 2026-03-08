Иванова Евгения Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Иванова) Екатерина ФоминичнаОколо 1878 г.р.
(Иванова) Фекла Фоминична28.09.1880 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Иванова) Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1880
Дочь: (Иванова) Фекла Фоминична
Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Дочь: Иванова Надежда Фоминична
Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: (Иванова) Матрена Фоминична
Отец ребёнка: Иванов Кр-Й 13.06.1875 Фома Иванович
Смерть
Неизвестно