Легостаева (Огаркова) Елизавета Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаева (Огаркова) Елизавета Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1888
Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.11.1888

Муж: Легостаев Семен Тимофеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 94... Показать все
Смерть
Неизвестно

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