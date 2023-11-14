Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
кологривский мещанин
Восприемник
30.01.1876
Воскресенье-Стан, Кологривский уезд, Костромская область
у кр-на Степана Евсигнеевича дочери Ольги д.Астафьева
Смерть
Неизвестно

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