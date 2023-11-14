Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
кологривский мещанин
Восприемник
30.01.1876
Воскресенье-Стан, Кологривский уезд, Костромская область
у кр-на Степана Евсигнеевича дочери Ольги д.Астафьева
Смерть
Неизвестно