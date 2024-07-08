Шевяков Тимофей Наумов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1882
Бракосочетание
12.11.1901 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1903
Дочь: Шевякова Лидия Тимофеева
Мать ребёнка: Шевякова (Бондаренко) Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Шевяков Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Шевякова (Бондаренко) Параскева Трофимова
Смерть
Неизвестно