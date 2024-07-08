Шевяков Тимофей Наумов 20.02.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевяков Тимофей Наумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1882

Отец: Шевяков Наум Михайлов

Мать: Шевякова (Неверова) Александра Гаврилова

Бракосочетание
12.11.1901 ст.

Жена: Шевякова (Бондаренко) Параскева Трофимова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1903

Дочь: Шевякова Лидия Тимофеева

Мать ребёнка: Шевякова (Бондаренко) Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Шевяков Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Шевякова (Бондаренко) Параскева Трофимова

Смерть
Неизвестно

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