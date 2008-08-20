Коваленко Феодора Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1924
Дочь: Слёзкина Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Слёзкин Денис Никонович
Рождение ребёнка
09.05.?
Дочь: Слёзкина Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Слёзкин Денис Никонович
Смерть
Неизвестно