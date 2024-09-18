Ольховский Константин Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.12.2013
Жена: Ольховская Александра
Рождение ребёнка
06.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольховская Александра
Рождение ребёнка
11.10.2019
Дочь: Ольховская Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Ольховская Александра
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра