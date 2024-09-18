Ольховский Константин Геннадьевич 23.05.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольховский Константин Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.12.2013

Жена: Ольховская Александра

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольховская Александра

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.10.2019

Дочь: Ольховская Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Ольховская Александра

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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