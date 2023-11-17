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Злобин Петр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Злобин Прокопий Гурьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1934

Сын: Злобин Василий Петрович

Мать ребёнка: Злобина Вера Андреевна

Пропал без вести (военное)
1941
1904 г. р., род. Колянурский с/с, д. Тамакаево, призван Пижанским РВК, красноармеец, стрелок, в октябре 1941 г. пропал без вести. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kniga-pam... Показать все
Смерть
1941
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