Злобин Петр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Злобин Прокопий Гурьянович
Рождение ребёнка
03.02.1934
Мать ребёнка: Злобина Вера Андреевна
Пропал без вести (военное)
1941
1904 г. р., род. Колянурский с/с, д. Тамакаево, призван Пижанским РВК, красноармеец, стрелок, в октябре 1941 г. пропал без вести. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kniga-pam... Показать все
Смерть
1941