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Габдулмазитов Хамит

Место рождения

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Исмагилов Габдулмазит

Мать: Ранашева Муслима

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рафикова Махуба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулшина Сахибъямал

Место жительства
22.07.1782
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Переезд из деревни Смойлово (Исмагилово ныне Белебеевский район, Республики Башкортостан) в деревню Тарказы, Ермекеевского района, Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Габдулмазитова Махубба

Мать ребёнка: Рафикова Махуба

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Хамитов Хамидулла

Мать ребёнка: Абдулшина Сахибъямал

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Хамитова Бадигульямал

Мать ребёнка: не указана

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Хамитов Ибрагим

Мать ребёнка: не указана

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Хамитов Файзулла

Мать ребёнка: не указана

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Хамитов Габейдулла

Мать ребёнка: не указана

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хамитов Тухватулла

Мать ребёнка: не указана

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Хамитов Хисметулла

Мать ребёнка: не указана

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1824
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Абдуллина тож

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