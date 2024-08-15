Габдулмазитов Хамит
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Исмагилов Габдулмазит
Мать: Ранашева Муслима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рафикова Махуба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулшина Сахибъямал
Место жительства
22.07.1782
Переезд из деревни Смойлово (Исмагилово ныне Белебеевский район, Республики Башкортостан) в деревню Тарказы, Ермекеевского района, Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Габдулмазитова Махубба
Мать ребёнка: Рафикова Махуба
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хамитов Хамидулла
Мать ребёнка: Абдулшина Сахибъямал
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Хамитова Бадигульямал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Хамитов Ибрагим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Хамитов Файзулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Хамитов Габейдулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хамитов Тухватулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хамитов Хисметулла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824
Абдуллина тож