Клюева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1928

Дата смерти

01.01.1998

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928

Отец: Клюев Александр Степанович

Мать: Клюева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.01.1998

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