Екатерина 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Супруги
Прокофий Юдин1790 г.р.
Дети
Сергей Прокофьев1813 г.р.
Пелагея Прокофьева1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Юдин

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сергей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Юдин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Юдин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Василиса Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Юдин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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