Екатерина
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Супруги
Прокофий Юдин1790 г.р.
Дети
Сергей Прокофьев1813 г.р.
Пелагея Прокофьева1831 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Юдин
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сергей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Юдин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Юдин
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Василиса Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Юдин
Смерть
Неизвестно