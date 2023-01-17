Тенихин Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТенихин Фёдор Семёнович

Тенихин Фёдор Семёнович

avatar

Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.09.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883 ст.

Отец: Тенихин Семён

Мать: Мария Иосифовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1914 ст.

Сын: Тенихин Савватий Фёдорович

Мать ребёнка: Тенихина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1927

Сын: Тенихин Аркадий Фёдорович

Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенихина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася Фёдоровна

Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочко Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенихина Федосья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close