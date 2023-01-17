Тенихин Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения16.09.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883 ст.
Отец: Тенихин Семён
Мать: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
26.09.1914 ст.
Сын: Тенихин Савватий Фёдорович
Мать ребёнка: Тенихина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1927
Сын: Тенихин Аркадий Фёдорович
Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тенихина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася Фёдоровна
Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочко Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Тенихина Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно