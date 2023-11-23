Ильинская Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Василий Сергеев

Мать: Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомирский Сергей Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомирский Илья Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Иван Семёнов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Любомирский Геннадий Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Любомирская) Олимпиада Иванова

Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Любомирский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов

Смерть
После 1867

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