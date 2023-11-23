Ильинская Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Василий Сергеев
Мать: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любомирский Сергей Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Любомирский Геннадий Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Любомирская) Олимпиада Иванова
Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Любомирский Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Семёнов
Смерть
После 1867