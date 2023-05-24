Иванов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.19866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Вера Григорьевна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение
18.09.19866
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно