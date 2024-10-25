Севастьянов Стефан Максимов 09.12.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов Стефан Максимов

Место рождения

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

09.12.1862

Дата смерти

10.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1862

Отец: Стрельцов Максим Севастианов

Мать: (Стрельцова) Дарья Козмина

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884

Сын: Севастьянов Василий Степанович

Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1886

Сын: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1894

Сын: Стрельцов/Севастьянов Иаков Стефанов

Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

Смерть
10.11.1896
Рождение ребёнка
14.06.1897

Дочь: (Стрельцова) Евфросинья Стефанова

Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

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