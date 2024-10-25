Севастьянов Стефан Максимов
Место рождения
Дата рождения09.12.1862
Дата смерти10.11.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1862
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Севастьянов Василий Степанович
Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова
Рождение ребёнка
23.10.1886
Сын: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова
Рождение ребёнка
21.10.1894
Сын: Стрельцов/Севастьянов Иаков Стефанов
Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова
Смерть
10.11.1896
Рождение ребёнка
14.06.1897
Дочь: (Стрельцова) Евфросинья Стефанова
Мать ребёнка: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова