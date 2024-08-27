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Куприянов Степан Куприянович

Место рождения

Кучук-Пор - Архангельское

Дата рождения

1761

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Куприян Федоров

Мать: Лукерья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Куприянов Петр Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Куприянова Настасья Степановна

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Куприянов Никита Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Куприянов Яков Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Смерть
1835
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

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