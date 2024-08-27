Куприянов Степан Куприянович
Место рожденияКучук-Пор - Архангельское
Дата рождения1761
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Куприян Федоров
Мать: Лукерья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Куприянов Петр Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Куприянова Настасья Степановна
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Куприянов Никита Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Куприянов Яков Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Смерть
1835
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область