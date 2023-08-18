Березин Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Павел Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина (Натальина) Анна

Экимчан, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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