Казначеева Ксения Семеновна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Софроновна
Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Казначеев Никифор Софронович
Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья Софроновна
Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Казначеев Родион Софронович
Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Казначеев Федосий Софронович
Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно