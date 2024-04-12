Казначеева Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Ксения Семеновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Софроновна

Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Казначеев Никифор Софронович

Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефросинья Софроновна

Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Казначеев Родион Софронович

Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Казначеев Федосий Софронович

Отец ребёнка: Казначеев Софрон Константинович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев Софрон Константинович

Смерть
Неизвестно
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