Трофим Андреев
мужской, родился До 1855, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Федосья ХрисанфоваДо 1855 г.р.
Дети
Дмитрий Трофимов11.05.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Хрисанфова
Рождение ребёнка
11.05.1873
Сын: Дмитрий Трофимов
Мать ребёнка: Федосья Хрисанфова
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно