Трофим Андреев До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Трофим Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1855, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Федосья ХрисанфоваДо 1855 г.р.
Дети
Дмитрий Трофимов11.05.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Хрисанфова

Рождение ребёнка
11.05.1873

Сын: Дмитрий Трофимов

Мать ребёнка: Федосья Хрисанфова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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