Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Место рождения
Дата рождения26.11.1944
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1944
Отец: Маслов ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1969
Сын: Маслов АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
Рождение ребёнка
20.07.1973
Дочь: Кузнецова (Маслова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
Дорофеево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
15.05.2015