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Маслов СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

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Место рождения

Елино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

26.11.1944

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1944

Отец: Маслов ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: не указана

Елино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

Рождение ребёнка
26.06.1969

Сын: Маслов АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.07.1973

Дочь: Кузнецова (Маслова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Маслова (Комарова) ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

Дорофеево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
15.05.2015
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

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