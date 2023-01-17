Коновалов Пётр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1919
Жена: Коновалова Прасковья
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коновалов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья
Рождение ребёнка
27.12.1923
Дочь: Тищенко Валентина Петровна
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья
СССР
Смерть
Неизвестно