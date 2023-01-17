Коновалов Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Пётр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1919

Жена: Коновалова Прасковья

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Коновалов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья

Рождение ребёнка
27.12.1923

Дочь: Тищенко Валентина Петровна

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья

СССР
Смерть
Неизвестно
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