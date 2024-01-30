Казьмина Юлия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлченкова (Казьмина) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Казьмин Анатолий Клавдиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казьмин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Казьмин Анатолий Клавдиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казьмина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Казьмин Анатолий Клавдиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно