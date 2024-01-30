Казьмина Юлия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмина Юлия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлченкова (Казьмина) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Казьмин Анатолий Клавдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Казьмин Анатолий Клавдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казьмина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Казьмин Анатолий Клавдиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казьмин Анатолий Клавдиевич

Смерть
Неизвестно

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