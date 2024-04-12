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Назар Гордеев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1725

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725

Отец: Гордей Карпов

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Спиридон Назаров

Мать ребёнка: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
До 1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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