Назар Гордеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1725
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725
Отец: Гордей Карпов
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Спиридон Назаров
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
До 1804
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)