Крамаренко Алексей Антонович
Место рожденияСССР, Воронежская обл., Воронцовский район, слобода Александровка
Дата рождения12.02.1906
Дата смертиОколо ?.08.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906
Отец: Крамаренко Антон Ильич
Мать: Анна Васильевна
СССР, Воронежская обл., Воронцовский район, слобода Александровка
Рождение ребёнка
16.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Смерть
Около ?.08.1941
Причина смерти: На войне