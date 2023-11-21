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Крамаренко Алексей Антонович

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Место рождения

СССР, Воронежская обл., Воронцовский район, слобода Александровка

Дата рождения

12.02.1906

Дата смерти

Около ?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906

Отец: Крамаренко Антон Ильич

Мать: Анна Васильевна

СССР, Воронежская обл., Воронцовский район, слобода Александровка
Рождение ребёнка
16.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Смерть
Около ?.08.1941
Причина смерти: На войне
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