Ефремов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Владимир Анатольевич

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

05.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
15.06.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область
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