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Баяндин Гавриил

Место рождения

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.8
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Баяндин Семён Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Баяндин Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.8
Смерть
Неизвестно

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