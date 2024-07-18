Баяндин Гавриил
Место рождения
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.8
Рождение ребёнка
До 1845
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
До 1860
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.8
Смерть
Неизвестно