Зубов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1876
Дата смерти09.11.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1855 по 1912
Рождение
03.06.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.11.1912