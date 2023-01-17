Зубов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Владимир Николаевич

Зубов Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.06.1876

Дата смерти

09.11.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1855 по 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
03.06.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.11.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close