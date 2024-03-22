Бычков Павел Абрамович
Место рождения
Дата рождения22.06.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1851 ст.
Отец: Бычков Авраам Павлов
Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.
Дочь: Бычкова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
09.10.1879 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлева
Смерть
Неизвестно