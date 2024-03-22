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Бычков Павел Абрамович

Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

22.06.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1851 ст.

Отец: Бычков Авраам Павлов

Мать: Бычкова Степанида Михайлова

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.

Дочь: Бычкова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.

Сын: Бычков Павел Павлович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1879 ст.

Сын: Бычков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлева

Смерть
Неизвестно
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