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Blazejewski Andrzej (Jedrzej)

Место рождения

Польша, Лодзинское воеводство, Уязд, Биелина (Ujazd, Bielina)

Дата рождения

1817

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Blazejewski Wawrzyniec

Мать: Koziol Marianna

Польша, Лодзинское воеводство, Уязд, Биелина (Ujazd, Bielina)
Бракосочетание
1838

Жена: Bednarek Marianna

Польша, Лодзинское воеводство, Чарноцин (Charnnocin)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Блажеев Антоний

Мать ребёнка: Bednarek Marianna

Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Смерть
1887
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