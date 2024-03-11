Blazejewski Andrzej (Jedrzej)
Место рожденияПольша, Лодзинское воеводство, Уязд, Биелина (Ujazd, Bielina)
Дата рождения1817
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Blazejewski Wawrzyniec
Мать: Koziol Marianna
Польша, Лодзинское воеводство, Уязд, Биелина (Ujazd, Bielina)
Бракосочетание
1838
Жена: Bednarek Marianna
Польша, Лодзинское воеводство, Чарноцин (Charnnocin)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Блажеев Антоний
Мать ребёнка: Bednarek Marianna
Польша, Лодзинское воеводство, Любохня, Любохенек (Lubochenek)
Смерть
1887