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Иванова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

01.08.1868

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1841 и 1849

Муж: Иванов Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Иванова) Александра Венедиктовна

Отец ребёнка: Иванов Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Иванова) Надежда Венедиктова

Отец ребёнка: Иванов Венедикт Иванович

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Восприемница 05.06.1867г у Александры Елисеевой Ивановой. Брак 09.05.1869г с заводским кр-ном Филиппом Поликарповым Беловым, ему 27 лет, ей 20л. Свидетели: по невесте: Елисей и Прокопий Венедиктовы Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иванов Тимофей Венедиктович

Отец ребёнка: Иванов Венедикт Иванович

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.08.1868
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Метрическ.книгаВоскресенской церкви за 1868 год Холуницкого завода (ф.237,оп.237,д.3341,стр.36) 01(03).08.1868г. Отставного солдата Венедикта Иванова Иванова жена умерла 47 лет от грыжи, погребена на ... Показать все

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