Иванова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смерти01.08.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1841 и 1849
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Иванова) Александра Венедиктовна
Отец ребёнка: Иванов Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Иванова) Надежда Венедиктова
Отец ребёнка: Иванов Венедикт Иванович
Восприемница 05.06.1867г у Александры Елисеевой Ивановой. Брак 09.05.1869г с заводским кр-ном Филиппом Поликарповым Беловым, ему 27 лет, ей 20л. Свидетели: по невесте: Елисей и Прокопий Венедиктовы Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иванов Тимофей Венедиктович
Отец ребёнка: Иванов Венедикт Иванович
Смерть
01.08.1868
Метрическ.книгаВоскресенской церкви за 1868 год Холуницкого завода (ф.237,оп.237,д.3341,стр.36) 01(03).08.1868г. Отставного солдата Венедикта Иванова Иванова жена умерла 47 лет от грыжи, погребена на ... Показать все